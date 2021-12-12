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Finance.ua: Способы угнать
автомобиль и лучший метод защиты

Finance.ua: Способы угнать автомобиль и лучший метод защиты
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:03

Finance.ua: Способы угнать автомобиль и лучший метод защиты

Пропонуємо до обговорення:
Предупрежден – защищен
Слова литературного героя о том, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, из грустного сарказма советской эпохи уже давно превратились в реальность. Если уж мы упомянули Остапа Бендера в контексте автотранспорта, то он же говорил и об угоне авто – правда, эта его сентенция уже была сугубо теоретической. Однако, как и первое утверждение, в современном мире и в Украине она превратилась в печальную реальность.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:04

блокиратор рулевого вла гарант. или что то подобное.
karpik-nik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:31

Re: Finance.ua: Способы угнать автомобиль и лучший метод защ

Угу, приехал в магазин, одел блокиратор руля, вернулся с покупками - снял. Гениально.
Mazay256
 
Повідомлень: 616
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