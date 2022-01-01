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У Києві хочуть збудувати
два мости через Дніпро

У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:08

У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист №4830/27/14-21 від 23 листопада 2021 року, який опинився у розпорядженні "КиївVласть".

Дивися повний текст У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:09

Re: У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро

Ці два звісно потрібні, але ще кориснішими були б два мости північніше і південніше Києва, у рамках проекту нової Великої окружної. Щоб у корені відсікти від Киева весь транзит. І доручити їх будувати наприклад китайцям, щоб були стислі терміни і не за рахунок розкрадання бюджету, а в концессію та зробити їх платними. Особисто я з радістю поміняв би сумнівне задоволення безкоштовного проїзду через корки Києва на швидку мандрівку по гарному новому мосту поза столицею, за оплату наприклад в межах 50 грн за поїздку.
А беручи до уваги сучасний трафік, проект має всі шанси окупитися в прийнятний термін.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:27

Re: У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро

мелко
да и было в проектах при клятых коммуняках
(не говоря о разгрузе Северного он же Московского моста после завершения Подольского "сколько там осталось" :mrgreen: )

в том, где все равно никто строить ничего не будет, должен быть полет фантазии, например:

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cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:41

Re: У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро

Один - уже построили...
Мост в никуда: Русановские сады - Набережная на Подоле (до Воздухофлотского и Троещины - не дотягивает)...
Где уверенность, что и новые мосты НЕ упрутся в прихватизированные чиновниками (соотв., тупиковые, НЕприкасаемые) участки?!
Миша-клиент
 
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