Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист №4830/27/14-21 від 23 листопада 2021 року, який опинився у розпорядженні "КиївVласть".
Дивися повний текст У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:08
У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:09
Re: У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро
Ці два звісно потрібні, але ще кориснішими були б два мости північніше і південніше Києва, у рамках проекту нової Великої окружної. Щоб у корені відсікти від Киева весь транзит. І доручити їх будувати наприклад китайцям, щоб були стислі терміни і не за рахунок розкрадання бюджету, а в концессію та зробити їх платними. Особисто я з радістю поміняв би сумнівне задоволення безкоштовного проїзду через корки Києва на швидку мандрівку по гарному новому мосту поза столицею, за оплату наприклад в межах 50 грн за поїздку.
А беручи до уваги сучасний трафік, проект має всі шанси окупитися в прийнятний термін.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:27
Re: У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:41
Re: У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро
Один - уже построили...
Мост в никуда: Русановские сады - Набережная на Подоле (до Воздухофлотского и Троещины - не дотягивает)...
Где уверенность, что и новые мосты НЕ упрутся в прихватизированные чиновниками (соотв., тупиковые, НЕприкасаемые) участки?!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|