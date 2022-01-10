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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:47

https://patrioty.org.ua/ecomomic/tsiny- ... 06152.html

В УСПП відзначили, що вже на даний момент інфляція в промисловості побила історичний рекорд і досягла 57%.

"Її колосальний розрив зі споживчою інфляцією в 11% стане однією з причин затяжної кризи на внутрішньому ринку. Мінімум 50% виробництв отримають збитки", - кажуть експерти.

Как я уже отмечал, причиной этого явились потуги гнид по получению дополнительной прибыли от ликвидации схемы "Роттердам+".

Отдельно хочу указать, что : "Это ещё не вечер".
92й год до 96го был непроглядным(выражение образное для взрослых)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:49

_hunter
Лівон... -- це схоже на Балтику.
Ліван -- в Азії.
Якщо Африка -- це принципово, то беріть Лівію. :)

Але, загалом, слушно.
Якби я жив десь у теплій країні, а світло вимикати аж так надовго -- то купив би..., але ЕлектроСамокат! :) (з виходом на 5В).
Просто для того аби мати можливість користуватись планшетом й інетом.
А якщо просто читати книги зі смартфона -- то це ще дешевше. СонячБатарею для походів (1Вт) вже давно маю.

А от Powerwall -- все ще не варіант. ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:16

  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:
  Kudrjavuy написав:quote="5372561:Bobua"]Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...
/quote]
А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
:shock: :lol:

(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)


20000₴ -- офіційно!?

Дивно.

Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати.
Ностальгую трошки за цими походами... ;)
Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.

Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи?
А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.

Официально всё лежит на Вас.
Приобретение нового счётчика, его сертификация, изменение в договоре на поставку где за каждый кВт свыше 3х(это стандартная мощность на подключение квартиры) будет нарезаться отдельная плата "по договору"
Возить фихівців, кормить, поить, регистрировать.
Получать Разрешения
и т.д. https://my.dn.yasno.com.ua/ru/customer/login
Так, что в указанную сумму влазит ТОЛЬКО подключение зонного счётчика.
Хотя сам счётчик - собственность РЭС.


20000₴ -- в голову не вкладається.

Тут явно треба звертатись в НКРЕ, антимонопольний, і, може навіть і в СБУ. Або у всі разом взяті.
Новий лічильник -- 2000₴ (і це за умови, що старий піде на смітник).
В ІФ лічильник замінили (на такий ж) -- безплатно (це був перший раз), і сказали що наступні рази буде трохи менше 1000₴.

А у держави купа проблем з балансуванням енергосистеми (особливо тепер, коли нема вугілля і газу для ТЕЦ).

Тому, якщо людям заважають перейти на тариф, який стимулюватиме перенесення споживання на ніч -- то це дуже схоже на саботаж. Можливо, в обленерго Донеччини хтось і досі мріє про "Путін пріді"?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:25

  alter написав:
  Bobua написав:Я подумую про Powerwall власної конструкції. :) На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря.
І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
Наприклад "140x70x38, см  Форма: прямокутна ... "
1.4*0.7*0.38 = до 372л
Шукаю от десь так на 123літри...
Назву її Powerwall 3.0 :)


Есть более цивилизованные решения, например вот -- теплоаккумулятор на 500 л
https://kiev.prom.ua/p1297810934-teploa ... v-500.html


Вони, схоже, не для квартир...
Де естетика?? :) Навіть на лофт вони якось не схожі.

А от ванна, біля вікна, яку можна буде прийняти знанку (але краще в обід, коли остигне), попиваючи чашечку кави... -- це ж класика! 8)
Bobua
 
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