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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:46

  Kudrjavuy написав:Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......


Думаете эти ребята и олигархи просто так выходцы из криминала? Криминальное прошлое необходимо тем, кто ими кукловодит. Схема простая, собрали компромат, пригласили на беседу и объяснили, что если не будут делать то, что скажут, то отберут всё и дадут ход собранным папкам. Поэтому они и делают то, что делают. Им глубоко фиолетово, что Вы о них думаете.

  moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.


Нет. Их назначили, а тот кто голосовал согласился с этим. Потому что смысл голосования не в выборе, а в получении согласия. Им главное Вашу подпись получить, а за кого Вы голосовали - глубоко фиолетово. Да Вы ведь и сами свой голос в урну кидаете...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:15

  Цитрин написав:
  Kudrjavuy написав:Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......


Думаете эти ребята и олигархи просто так выходцы из криминала? Криминальное прошлое необходимо тем, кто ими кукловодит. Схема простая, собрали компромат, пригласили на беседу и объяснили, что если не будут делать то, что скажут, то отберут всё и дадут ход собранным папкам. Поэтому они и делают то, что делают. Им глубоко фиолетово, что Вы о них думаете.

  moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.


Нет. Их назначили, а тот кто голосовал согласился с этим. Потому что смысл голосования не в выборе, а в получении согласия. Им главное Вашу подпись получить, а за кого Вы голосовали - глубоко фиолетово. Да Вы ведь и сами свой голос в урну кидаете...

Я бы не влазил в полемику, если бы не был знаком с подноготной.
Как "холоп казённый".
А умение хоронить информацию в себе позволило дожить....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:17

  moveton написав:
  Kudrjavuy написав:Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала, ... Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......

Понятия не имею :mrgreen: Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.

Не грузите последнюю глупость...
Вы не на пропагандистском шоу.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:20

  Цитрин написав:Да Вы ведь и сами свой голос в урну кидаете...

Я, как раз, не кидаю. Пару раз честно попробовал, увидел эффективность и больше этой фигнёй не занимаюсь. Поэтому любители ходить на выборы называют меня идиотом :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:25

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Коротше, теза гілки - Українців не чекає нічого нового.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:32

  Прораб написав:Коротше, теза гілки - Українців не чекає нічого нового.

Начинается "октябрь 1992года"
30 лет спустя :idea:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:35

  moveton написав:
  Цитрин написав:Да Вы ведь и сами свой голос в урну кидаете...

Я, как раз, не кидаю. Пару раз честно попробовал, увидел эффективность и больше этой фигнёй не занимаюсь. Поэтому любители ходить на выборы называют меня идиотом :roll:

Вероятно время ночное, к этому располагает, но ОБОЯ НЕ ПРАВЫ!

Напомню ленинское:
Политика - есть производное от концентрированного капитала
(Слово "Капитал" имело содержание экономической активности, прежде всего ПРОМЫШЛЕННОСТИ )
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:41

  Kudrjavuy написав:
  moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.[/u]

Не грузите последнюю глупость...
Вы не на пропагандистском шоу.

Я всего лишь излагаю украинское законодательство, начиная с Конституции. Мудрый народ сам добровольно выбирает своих правителей, поручая им заботиться об этом самом народе. Если правитель оказался не очень, значит ошибся в первую очередь выбравший его народ и он имеет право с̶м̶ы̶т̶ь̶ ̶о̶ш̶и̶б̶к̶у̶ ̶к̶р̶о̶в̶ь̶ю̶ выбрать потом кого-то другого. Может ещё в суд на него подать, не дожидаясь конца полномочий, если скучно. На Бандюковича даже подавали. Теперь нам даже суд разъяснил, что только у коммерсантов всё, что похоже на публичное обещание - это публичная оферта и её нужно выполнять, а обещания Президента на него никаких обязательств не накладывают.

То, что всё это глупость, я разве возражал? Но это глупость, которую гражданин этой страны обязан поддерживать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:55

  moveton написав:
  Kudrjavuy написав:
  moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.[/u]

Не грузите последнюю глупость...
Вы не на пропагандистском шоу.

Я всего лишь излагаю украинское законодательство, начиная с Конституции. Мудрый народ сам добровольно выбирает своих правителей, поручая им заботиться об этом самом народе. Если правитель оказался не очень, значит ошибся в первую очередь выбравший его народ и он имеет право с̶м̶ы̶т̶ь̶ ̶о̶ш̶и̶б̶к̶у̶ ̶к̶р̶о̶в̶ь̶ю̶ выбрать потом кого-то другого. Может ещё в суд на него подать, не дожидаясь конца полномочий, если скучно. На Бандюковича даже подавали. Теперь нам даже суд разъяснил, что только у коммерсантов всё, что похоже на публичное обещание - это публичная оферта и её нужно выполнять, а обещания Президента на него никаких обязательств не накладывают.

То, что всё это глупость, я разве возражал? Но это глупость, которую гражданин этой страны обязан поддерживать.

Вы втягиваете в политические дискуссии - а это уже другая ветка.
На 100 дней даже я услышал от "Президента", что он официально обманул избирателей.
Смотрите год: viewtopic.php?p=5072372#p5072372
Дальнейшая полемика, именно по этому вопросу здесь - последняя глупость.
И Вы неправы.
Kudrjavuy
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