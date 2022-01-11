Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Kudrjavuy написав:Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......
Думаете эти ребята и олигархи просто так выходцы из криминала? Криминальное прошлое необходимо тем, кто ими кукловодит. Схема простая, собрали компромат, пригласили на беседу и объяснили, что если не будут делать то, что скажут, то отберут всё и дадут ход собранным папкам. Поэтому они и делают то, что делают. Им глубоко фиолетово, что Вы о них думаете.
moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.
Нет. Их назначили, а тот кто голосовал согласился с этим. Потому что смысл голосования не в выборе, а в получении согласия. Им главное Вашу подпись получить, а за кого Вы голосовали - глубоко фиолетово. Да Вы ведь и сами свой голос в урну кидаете...
Kudrjavuy написав:Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......
Думаете эти ребята и олигархи просто так выходцы из криминала? Криминальное прошлое необходимо тем, кто ими кукловодит. Схема простая, собрали компромат, пригласили на беседу и объяснили, что если не будут делать то, что скажут, то отберут всё и дадут ход собранным папкам. Поэтому они и делают то, что делают. Им глубоко фиолетово, что Вы о них думаете.
moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.
Нет. Их назначили, а тот кто голосовал согласился с этим. Потому что смысл голосования не в выборе, а в получении согласия. Им главное Вашу подпись получить, а за кого Вы голосовали - глубоко фиолетово. Да Вы ведь и сами свой голос в урну кидаете...
Я бы не влазил в полемику, если бы не был знаком с подноготной. Как "холоп казённый". А умение хоронить информацию в себе позволило дожить....
Kudrjavuy написав:Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала, ... Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......
Понятия не имею Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.
Не грузите последнюю глупость... Вы не на пропагандистском шоу.
moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.[/u]
Не грузите последнюю глупость... Вы не на пропагандистском шоу.
Я всего лишь излагаю украинское законодательство, начиная с Конституции. Мудрый народ сам добровольно выбирает своих правителей, поручая им заботиться об этом самом народе. Если правитель оказался не очень, значит ошибся в первую очередь выбравший его народ и он имеет право с̶м̶ы̶т̶ь̶ ̶о̶ш̶и̶б̶к̶у̶ ̶к̶р̶о̶в̶ь̶ю̶ выбрать потом кого-то другого. Может ещё в суд на него подать, не дожидаясь конца полномочий, если скучно. На Бандюковича даже подавали. Теперь нам даже суд разъяснил, что только у коммерсантов всё, что похоже на публичное обещание - это публичная оферта и её нужно выполнять, а обещания Президента на него никаких обязательств не накладывают.
То, что всё это глупость, я разве возражал? Но это глупость, которую гражданин этой страны обязан поддерживать.
moveton написав:Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.[/u]
Не грузите последнюю глупость... Вы не на пропагандистском шоу.
Я всего лишь излагаю украинское законодательство, начиная с Конституции. Мудрый народ сам добровольно выбирает своих правителей, поручая им заботиться об этом самом народе. Если правитель оказался не очень, значит ошибся в первую очередь выбравший его народ и он имеет право с̶м̶ы̶т̶ь̶ ̶о̶ш̶и̶б̶к̶у̶ ̶к̶р̶о̶в̶ь̶ю̶ выбрать потом кого-то другого. Может ещё в суд на него подать, не дожидаясь конца полномочий, если скучно. На Бандюковича даже подавали. Теперь нам даже суд разъяснил, что только у коммерсантов всё, что похоже на публичное обещание - это публичная оферта и её нужно выполнять, а обещания Президента на него никаких обязательств не накладывают.
То, что всё это глупость, я разве возражал? Но это глупость, которую гражданин этой страны обязан поддерживать.
Вы втягиваете в политические дискуссии - а это уже другая ветка. На 100 дней даже я услышал от "Президента", что он официально обманул избирателей. Смотрите год: viewtopic.php?p=5072372#p5072372 Дальнейшая полемика, именно по этому вопросу здесь - последняя глупость.
В Украине как бы президент ни нарушал закон, его партия и его администрация и офис никогда не станут на сторону закона, а всегда будут оправдывать любую коррупцию, любое предательство своей страны, даже работу на вражескую агентуру. Правящая партия охотно оправдывает беззаконие и ничего не делает для того, чтобы бандиты сидели в тюрьмах и чтобы пришла весна с посадками, а наоборот, защищает своих коррупционеров. И вот пока у нас не будут работать институты государства, Майдан и протесты будут оставаться в Украине единственным средством навести порядок в стране".
Kudrjavuy написав:Вы втягиваете в политические дискуссии - а это уже другая ветка.
Я втягиваю? Это я задал вопрос?
Kudrjavuy написав:Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала?
Вот я размышляю зачем бы. Лица, которым по долгу службы положено пресекать эти безобразия (или наоборот, хорошие вещи? Не уточнялось) если этот форум и читают, то очень хорошо маскируются. Я, как простой гражданин страны, не отягощённый государственным постом, могу только проголосовать на выборах Президента и некоторых депутатов, где мой голос, типа, очень важен. У нас не США, где билль о правах гарантирует свободу слова, ношения и применения (в разумных пределах) оружия. У нас даже призывать к свержению существующего строя - это не конституционно. Где я не прав?
Kudrjavuy написав:
И вот пока у нас не будут работать институты государства, Майдан и протесты будут оставаться в Украине единственным средством навести порядок в стране".
Вывод крайне спорен, особенно из тех посылок, что приведены и того, что правящая партия у нас периодически меняется. Но если его принять за правду и посмотреть на тот порядок, который тут навёлся после всех Майданов, лучше у нас уже не будет.
Kudrjavuy написав:Дальнейшая полемика, именно по этому вопросу здесь - последняя глупость.