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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 04:49

  Bobua написав:
Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945

Не можна податками субсидіювати марнотратство... :(

А можно еще одну и ту же ванну принимать по очереди. Вначале моются дети, затем глава семейства, в конце жена :) . Если есть собака - после жены можно и её :)
Tegularius
 
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