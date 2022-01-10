Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Додано: Суб 15 січ, 2022 17:59

Bobua написав: Тобто, ми можемо вирахувати суму податків кожної людини знаючи скільки і як вона отримує грошей (зарплата чи пенсія, чи ще щось) і скільки витрачає.

Отже -- тоді вже простіше давати людині голоси залежно від всіх тих грошей. Тобто, ми можемо вирахувати суму податків кожної людини знаючи скільки і як вона отримує грошей (зарплата чи пенсія, чи ще щось) і скільки витрачає.Отже -- тоді вже простіше давати людині голоси залежно від всіх тих грошей.

Тракторист написав: ваши слова противоречат конституции Украины: ваши слова противоречат конституции Украины:

Нее, если уж по уплаченным налогам считать, то только с документальным подтверждением кто за него заплатил и сколькоА то вдруг у какого-то единщика прикупил. Или вообще не потратил. Налоговой, опять же, будет чем заняться. Сейчас-то она кредит по НДС начисляет только, если покупатель сам плательщик НДС.Конституцию во имя блага народа можно и изменить. Это тут, как раз, самое простое.А вообще фигня это всё. Может? Хоть какое-то разнообразие.