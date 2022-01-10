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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:01

  moveton написав:Поэтому чистые пенсионеры по новой системе право голоса потеряют окончательно. Наверное, это правильно. Никакого продукта они не производят, только проедают.

ваши слова противоречат конституции Украины:

Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:04

  Bobua написав:
  Тракторист написав:
  Bobua написав:Помитись (душ) -- це ~ 11л/раз.

а сколько минут вы принимаете душ?... ;)

Може й пів години...
Коли вода не л'ється річкою -- це і справді повільніше відбувається.

просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты... ;)
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:09

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Тракторист написав:
  Bobua написав:
  Тракторист написав:а сколько минут вы принимаете душ?... ;)

Може й пів години...
Коли вода не л'ється річкою -- це і справді повільніше відбувається.

просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты... ;)
Так думаю півгодини то час всієї процедури, а не час, коли ввімкнено воду.
Ввімкнув - намочив - вимкнув. Намилився, натерся. Ввімкнув - змив. І ніяких отих ваших буржуйських "тропічний дощ".
Суворі часи потребують суворих рішень.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 17:59

  Bobua написав:Тобто, ми можемо вирахувати суму податків кожної людини знаючи скільки і як вона отримує грошей (зарплата чи пенсія, чи ще щось) і скільки витрачає.
Отже -- тоді вже простіше давати людині голоси залежно від всіх тих грошей.

Нее, если уж по уплаченным налогам считать, то только с документальным подтверждением кто за него заплатил и сколько :) А то вдруг у какого-то единщика прикупил. Или вообще не потратил. Налоговой, опять же, будет чем заняться. Сейчас-то она кредит по НДС начисляет только, если покупатель сам плательщик НДС.

  Тракторист написав:ваши слова противоречат конституции Украины:

Конституцию во имя блага народа можно и изменить. Это тут, как раз, самое простое.

А вообще фигня это всё. Может выборы по венецианским правилам проведём? Хоть какое-то разнообразие.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:02

  Тракторист написав:просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты... ;)

Если не транжирить ресурсы и воду не подогревать, то зимой и 2 минуты под ней пробыть не каждый выдержит. И почему-то большинство любителей ежедневного душа резко начинают думать, что душ не так ж обязателен, хоть и здоровье ;)
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:00

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

moveton написав:
  Тракторист написав:просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты... ;)

Если не транжирить ресурсы и воду не подогревать, то зимой и 2 минуты под ней пробыть не каждый выдержит. И почему-то большинство любителей ежедневного душа резко начинают думать, что душ не так ж обязателен, хоть и здоровье ;)
Помню, в общаге, когда горячую воду отключали, хватало одного чайника кипятка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:49

  Faceless написав:
Тракторист написав:
  Bobua написав:
quote="5375856:Тракторист"]
а сколько минут вы принимаете душ?... ;)[/quote

Може й пів години...
Коли вода не л'ється річкою -- це і справді повільніше відбувається.

просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты... ;)
Так думаю півгодини то час всієї процедури, а не час, коли ввімкнено воду.
Ввімкнув - намочив - вимкнув. Намилився, натерся. Ввімкнув - змив. І ніяких отих ваших буржуйських "тропічний дощ".
Суворі часи потребують суворих рішень.


О... То пан знається на душінні... :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:09

  moveton написав:
  Bobua написав:Тобто, ми можемо вирахувати суму податків кожної людини знаючи скільки і як вона отримує грошей (зарплата чи пенсія, чи ще щось) і скільки витрачає.
Отже -- тоді вже простіше давати людині голоси залежно від всіх тих грошей.

Нее, если уж по уплаченным налогам считать, то только с документальным подтверждением кто за него заплатил и сколько :) А то вдруг у какого-то единщика прикупил. Или вообще не потратил. Налоговой, опять же, будет чем заняться. Сейчас-то она кредит по НДС начисляет только, если покупатель сам плательщик НДС.

  Тракторист написав:ваши слова противоречат конституции Украины:

Конституцию во имя блага народа можно и изменить. Это тут, как раз, самое простое.

А вообще фигня это всё. Может выборы по венецианским правилам проведём? Хоть какое-то разнообразие.


По податках і справді краще не рахувати. А особливо -- по споживацьких. Бо споживацтво то таки зло... :(

Краще було би рахувати, от, напр., по довгих ОВДП, чи депозитах (5ти річних і нерозривних), чи пенс.разунках.
Фінансує людина країну (економіку), обмежує своє споживацтво -- має голоси. По штуці за 100к₴, чи за 1млн₴?
Все спускає на сміття -- не має голосу. Навіщо голоси надспоживачам? Вони ж проголосують за ще більше споживання, і "ми всі 100% помрем..." :(

Олігархи... Так, можливо, матимуть більше голосів. Тисячі, десятки тисяч. От що менше в офшорах ховатимуть -- то більше матимуть... Але, навряд чи більше, аніж купують "гречками"
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:14

  moveton написав:
  Тракторист написав:просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты... ;)

Если не транжирить ресурсы и воду не подогревать, то зимой и 2 минуты под ней пробыть не каждый выдержит. И почему-то большинство любителей ежедневного душа резко начинают думать, что душ не так ж обязателен, хоть и здоровье ;)


Підігрівання взимку стає марнування лише якщо його одразу зливати тепло в каналізацію.
Якщо ж тепло грітиме приміщення (хоча би ванну) -- то втрати менші.
Bobua
 
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