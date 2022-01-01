У 2022 році окремим вектором розвитку первинного ринку стане створення девелоперами нових інвестиційних фондів.
Дивися повний текст Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість інвестування у квартири.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 08:45
Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість інвестування у квартири.
Додано: Суб 08 січ, 2022 08:46
В Китае уже такое было))
Чем это закончилось видели!
Вы что хотите как в Китае?
(сарказм, грязные намёки на некоторых политиков)
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:07
ну а как еще выжимать, если для депо НБУ неофициально не дает повышать планку - а раскрутить небольшой банчик, набрать и смыться - все ж это время
теперь будут вкладывать в отличные новострои на Одесской и Херсонской ривьерах , по Киеву ж (Терминал и тот дачный в лесу забыл как) уже тестируют
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:25
Только квартира это реальный актив ,а фонд с бумажками на руках это Филькина грамота.
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:14
ЕТФ на недвигу, если можно будет онлайн через апликухи и малыми лотами покупать то будет супер.
Додано: Суб 08 січ, 2022 18:04
Re: Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість..
строительство пирамид - наше ФСЁ!!! (а ставить слово: ПИРАМИДА в кавычки, или - нет - каждый вибирает сам)!
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:01
зачем под 10% финансировать пирамиду, если можно просто купить акций микросохта?
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