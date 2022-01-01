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Українцям пропонують вклади у
будівельні фонди замість...

Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:45

Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році окремим вектором розвитку первинного ринку стане створення девелоперами нових інвестиційних фондів.

Дивися повний текст Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість інвестування у квартири.
R2
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В Китае уже такое было))
Чем это закончилось видели!
Вы что хотите как в Китае?
(сарказм, грязные намёки на некоторых политиков)
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:07

  straponesa написав:В Китае уже такое было))
Чем это закончилось видели!
Вы что хотите как в Китае?
(сарказм, грязные намёки на некоторых политиков)


ну а как еще выжимать, если для депо НБУ неофициально не дает повышать планку - а раскрутить небольшой банчик, набрать и смыться - все ж это время

теперь будут вкладывать в отличные новострои на Одесской и Херсонской ривьерах :mrgreen: :mrgreen: , по Киеву ж (Терминал и тот дачный в лесу забыл как) уже тестируют
cohan
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Только квартира это реальный актив ,а фонд с бумажками на руках это Филькина грамота.
mishanya9999
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никто никаких гарантий в этих "фондах" вам не даст :))))
rytton
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А через escrow-счета, как у старшего брата, не?
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:14

ЕТФ на недвигу, если можно будет онлайн через апликухи и малыми лотами покупать то будет супер.
dimonquad
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:58

Не в коем случае...Как строят,такие и фонды будут.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:04

Re: Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість..

строительство пирамид - наше ФСЁ!!! (а ставить слово: ПИРАМИДА в кавычки, или - нет - каждый вибирает сам)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:01

зачем под 10% финансировать пирамиду, если можно просто купить акций микросохта?
Ромасик
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