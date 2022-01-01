RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пропонують вклади у
будівельні фонди замість...

Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:07

  Ромасик написав:зачем под 10% финансировать пирамиду, если можно просто купить акций микросохта?


А их просто купить простому пересичному? Порог входа, комиссия брокера какая?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:13

Re: Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість..

summacut написав:
  Ромасик написав:зачем под 10% финансировать пирамиду, если можно просто купить акций микросохта?


А их просто купить простому пересичному? Порог входа, комиссия брокера какая?


Порог входа - стоимость 1 акции, чуть больше 300 долл для Майкрософт. Пока бета, комиссий 0.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30935
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7427 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:23

  Faceless написав:Порог входа - стоимость 1 акции, чуть больше 300 долл для Майкрософт. Пока бета, комиссий 0.


Если не секрет, где?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:24

Re: Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість..

summacut написав:
  Faceless написав:Порог входа - стоимость 1 акции, чуть больше 300 долл для Майкрософт. Пока бета, комиссий 0.


Если не секрет, где?
Альфа
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan, summacut і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів...
R2 » П'ят 07 січ, 2022 13:17
8 932
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 січ, 2022 14:48
rytton
Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі
R2 » Чет 06 січ, 2022 16:31
6 948
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 21:27
marsdimas125
З 2022 року українцям змінили правила оподаткування
R2 » Суб 01 січ, 2022 15:02
1 293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 18:57
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (257)
08.01.2022 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.