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Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:07
Ромасик написав:
зачем под 10% финансировать пирамиду, если можно просто купить акций микросохта?
А их просто купить простому пересичному? Порог входа, комиссия брокера какая?
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summacut
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:13
summacut написав: Ромасик написав:
зачем под 10% финансировать пирамиду, если можно просто купить акций микросохта?
А их просто купить простому пересичному? Порог входа, комиссия брокера какая?
Порог входа - стоимость 1 акции, чуть больше 300 долл для Майкрософт. Пока бета, комиссий 0.
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Faceless
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:23
Faceless написав:
Порог входа - стоимость 1 акции, чуть больше 300 долл для Майкрософт. Пока бета, комиссий 0.
Если не секрет, где?
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summacut
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:24
summacut написав: Faceless написав:
Порог входа - стоимость 1 акции, чуть больше 300 долл для Майкрософт. Пока бета, комиссий 0.
Если не секрет, где?
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GALeon
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