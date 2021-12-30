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Оголошено ціни на
новий кросовер Skoda

Оголошено ціни на новий кросовер Skoda
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:19

Оголошено ціни на новий кросовер Skoda

Пропонуємо до обговорення:
Для Skoda Karoq оновили і розширили комплектацію.

Дивися повний текст Оголошено ціни на новий кросовер Skoda.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:19

Кроссовер от 25т.$, сомневаюсь,что на него уже очередь.
sena_2008atp
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