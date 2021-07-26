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Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:17
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпаніям, які замовляють популярні вузькофюзеляжні літаки Airbus, доведеться чекати на поставки близько двох років, оскільки потужності для виробництва цих літаків обмежені.
Дивися повний текст Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга розписана на 2 роки вперед
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:18
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
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vova3215
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:45
vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:28
vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
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