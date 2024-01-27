У першому кварталі 2024 року користувачі найбільше купували пристрої Apple та Samsung.
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Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
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Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...
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Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35
Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?
Додано: Нед 12 тра, 2024 04:52
"Есть ложь, большая ложь и статистика". В конце статьи скромно упомянуто: "Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено". Если ещё и предположить (к сожалению, не нашёл описания методики рейтинга), что учёт в долларах, а не в проданных штуках, то результат не удивителен.
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:05
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:25
Ну да, ну да.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 14 тра, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:31
ничего не понял о том, что вы хотели сказать
по вашему на первом месте должна быть какая модель?
P.S. когда на улице, то наглядно видно, что у людей в основном либо iphone, либо самсунг, но может я не внимательный, когда что-то другое встречается, то даже интерес появляется, что это за диковинка такая неизвестная
Додано: Вів 14 тра, 2024 13:21
Очевидно, что в основном (почти 2/3 продаж) почему-то покупают как раз не Apple и не Samsung. А если у этих двоих оставить только "самые популярные", т.е. флагманы, то доля ещё в разы сожмётся. Так что может люди с деньгами и покупают исключительно не китайские флагманы и каждый квартал новый, но в общем объёме продаж даже новых аппаратов они создают далеко не подавляющий спрос. А модель - понятия не имею. Может и флагманский Apple. Чисто потому, что у Apple текущих моделей пара штук, а в остальном мире их сотни, если не тысячи.
Я на улице к людям не пристаю. Чисто по своей семье: два Asus, два Xiaomi, один AGM, один Realme. Недавно один Samsung добавился, ещё более бюджетный, чем те, что в статье обозваны "дуже дешеві". И он, в отличие от прочих, на улицу не выносится. Apple сроду не было и не планируется. Поэтому думаю, что на улице стоит быть более внимательным. Продажники свистят, что конкретно в Украине Xiaomi топ по популярности (не вникал: по количеству используемых в текущий момент или продаваемых новых).
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