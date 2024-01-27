Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...

Додано: Вів 14 тра, 2024 13:21

Примат написав: ничего не понял о том, что вы хотели сказать

по вашему на первом месте должна быть какая модель?

ничего не понял о том, что вы хотели сказатьпо вашему на первом месте должна быть какая модель?

Примат написав: P.S. когда на улице, то наглядно видно, что у людей в основном либо iphone, либо самсунг, но может я не внимательный, когда что-то другое встречается, то даже интерес появляется, что это за диковинка такая неизвестная P.S. когда на улице, то наглядно видно, что у людей в основном либо iphone, либо самсунг, но может я не внимательный, когда что-то другое встречается, то даже интерес появляется, что это за диковинка такая неизвестная

Очевидно, что в основном (почти 2/3 продаж) почему-то покупают как раз не Apple и не Samsung. А если у этих двоих оставить только "самые популярные", т.е. флагманы, то доля ещё в разы сожмётся. Так что может люди с деньгами и покупают исключительно не китайские флагманы и каждый квартал новый, но в общем объёме продаж даже новых аппаратов они создают далеко не подавляющий спрос. А модель - понятия не имею. Может и флагманский Apple. Чисто потому, что у Apple текущих моделей пара штук, а в остальном мире их сотни, если не тысячи.Я на улице к людям не пристаю. Чисто по своей семье: два Asus, два Xiaomi, один AGM, один Realme. Недавно один Samsung добавился, ещё более бюджетный, чем те, что в статье обозваны "дуже дешеві". И он, в отличие от прочих, на улицу не выносится. Apple сроду не было и не планируется. Поэтому думаю, что на улице стоит быть более внимательным. Продажники свистят, что конкретно в Украине Xiaomi топ по популярности (не вникал: по количеству используемых в текущий момент или продаваемых новых).