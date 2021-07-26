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Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:17
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпаніям, які замовляють популярні вузькофюзеляжні літаки Airbus, доведеться чекати на поставки близько двох років, оскільки потужності для виробництва цих літаків обмежені.
Дивися повний текст Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга розписана на 2 роки вперед
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R2
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:18
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
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vova3215
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:45
vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
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ssnet
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:28
vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:26
Gastarbaiter написав: vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
Прежде чем что-то учится делать надо понимать как и кому продавать. У нас же сначала что-то сделают, а потом уже думаю что с этим всем делать, т.к. в таком виде оно нафиг никому не надо.
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ssnet
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:35
ssnet написав: Gastarbaiter написав:
Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
Прежде чем что-то учится делать надо понимать как и кому продавать. У нас же сначала что-то сделают, а потом уже думаю что с этим всем делать, т.к. в таком виде оно нафиг никому не надо.
Нужно, но в виде грузового, военного самолёта и т.п. Т.е. там, где комфорт пассажиров не имеет значения. В этом сегменте у Антонова есть потенциал.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:05
vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
у Ан-124 очень даже есть
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:16
Gastarbaiter написав: vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
а що, з точки зору тих же пасажирів, їм не по... де крило, зверху чи знизу? це щось змінює? і з т.з проектування і виробництва - для тих хто вміє зверху, я думаю, зробити знизу зовсім не проблема, якщо буде така необхідність. і крило в ан зверху не просто так, бо комусь так захотілося, літаки проектувалися певних цілей та умов експлуатації, тому і такі рішення. свою задачу виконували і виконують, відповідно і нішу займають.
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