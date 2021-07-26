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Літаки Airbus А320 користуються
таким попитом, що черга...

Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:17

Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпаніям, які замовляють популярні вузькофюзеляжні літаки Airbus, доведеться чекати на поставки близько двох років, оскільки потужності для виробництва цих літаків обмежені.

Дивися повний текст Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга розписана на 2 роки вперед.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:18

Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:45

  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
ssnet
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  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:26

  Gastarbaiter написав:
  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.

Прежде чем что-то учится делать надо понимать как и кому продавать. У нас же сначала что-то сделают, а потом уже думаю что с этим всем делать, т.к. в таком виде оно нафиг никому не надо.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:35

  ssnet написав:
  Gastarbaiter написав:Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.

Прежде чем что-то учится делать надо понимать как и кому продавать. У нас же сначала что-то сделают, а потом уже думаю что с этим всем делать, т.к. в таком виде оно нафиг никому не надо.

Нужно, но в виде грузового, военного самолёта и т.п. Т.е. там, где комфорт пассажиров не имеет значения. В этом сегменте у Антонова есть потенциал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:05

  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

у Ан-124 очень даже есть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:08

Re: Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга.

Boeing получил заказ на 692 узкофюзеляжных самолета 737 MAX в период с января по ноябрь текущего года.

это из тех что 2020 отменил или новых? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:16

  Gastarbaiter написав:
  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.


а що, з точки зору тих же пасажирів, їм не по... де крило, зверху чи знизу? це щось змінює? і з т.з проектування і виробництва - для тих хто вміє зверху, я думаю, зробити знизу зовсім не проблема, якщо буде така необхідність. і крило в ан зверху не просто так, бо комусь так захотілося, літаки проектувалися певних цілей та умов експлуатації, тому і такі рішення. свою задачу виконували і виконують, відповідно і нішу займають.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:01

  cohan написав:
Boeing получил заказ на 692 узкофюзеляжных самолета 737 MAX в период с января по ноябрь текущего года.

это из тех что 2020 отменил или новых? :mrgreen: :mrgreen:

Если мне не изменяет склероз, то не отменили, а приостановили использования до выяснения. Там была проблема а программной части, ее устранили да и все.
ssnet
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