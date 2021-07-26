Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...

ssnet написав: vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
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Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.