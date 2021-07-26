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Літаки Airbus А320 користуються
таким попитом, що черга...

Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:41

  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?


Конечно никаких,авиастроение это отрасль требующая многомиллиардных ивестиций, которых здесь никогда не будет по целому ряду причин, так что пока Антонов держится на плаву только за счет построенных в клятом совке машин, а когда их ресурс будет исчерпан, то его ждет судьба ХАЗа...
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:49

Ниша среднемагистральных самолетов полностью занята А-320 И Б-737. Влезть на этот рынок - это то же самое, что пытаться конкурировать с Intel и AMD в области выпуска процессоров для компьютеров.
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А на Боинги нет очередей?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:25

  ssnet написав:
  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.

Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
.................................
Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:00

  Kudrjavuy написав:
  ssnet написав:
  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.

Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
.................................
Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.

А ассоциация с ЕС нам чем-то в этом помогла?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:02

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпаніям, які замовляють популярні вузькофюзеляжні літаки Airbus, доведеться чекати на поставки близько двох років, оскільки потужності для виробництва цих літаків обмежені.

Дивися повний текст Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга розписана на 2 роки вперед.

Монополия
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:
  ssnet написав:Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.

Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
.................................
Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.

А ассоциация с ЕС нам чем-то в этом помогла?

Конечно!
Теперь мы можем без "особых" ограничений покупать у них.
То, что они сочтут возможным продать.
К стати та же РФ является "членом этого клуба" - производят стойки шасси(если меня не подводит память).
Самые качественные и доступные в мире "серийно".(Или правильно сказать с самым правильным соотношением цена-качество)
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:59

  wild.tomcat написав:а що, з точки зору тих же пасажирів, їм не по... де крило, зверху чи знизу? це щось змінює?

Загуглите "низкоплан" и "высокоплан". И то, о чем в Википедии не написали: крылья низкоплана экранируют салон от шума двигателей.
  wild.tomcat написав:і з т.з проектування і виробництва - для тих хто вміє зверху, я думаю, зробити знизу зовсім не проблема, якщо буде така необхідність. і крило в ан зверху не просто так, бо комусь так захотілося, літаки проектувалися певних цілей та умов експлуатації, тому і такі рішення. свою задачу виконували і виконують, відповідно і нішу займають.

Вы, наверное, думаете, что для производителя высокопланов сделать низкоплан всего лишь чуть сложнее, чем для производителя седанов сделать универсал? Всего лишь крылья прикрутить снизу, а не сверху - и готово?
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