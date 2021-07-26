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Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:41
vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Конечно никаких,авиастроение это отрасль требующая многомиллиардных ивестиций, которых здесь никогда не будет по целому ряду причин, так что пока Антонов держится на плаву только за счет построенных в клятом совке машин, а когда их ресурс будет исчерпан, то его ждет судьба ХАЗа...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:49
Ниша среднемагистральных самолетов полностью занята А-320 И Б-737. Влезть на этот рынок - это то же самое, что пытаться конкурировать с Intel и AMD в области выпуска процессоров для компьютеров.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:07
А на Боинги нет очередей?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:25
ssnet написав: vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
.................................
Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:00
Kudrjavuy написав: ssnet написав: vova3215 написав:
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
.................................
Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.
А ассоциация с ЕС нам чем-то в этом помогла?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:02
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27
M-A-X написав: Kudrjavuy написав: ssnet написав:
Конечно никаких. Компании приобретают не только самолет. Вместе с самолетом должна быть система подготовки персонала, обслуживание, возможность заказать новые модели и т.д.
Там только "требований каталог" - и они прописаны только под них.
РФ попробовала создать такое "МС-21", по моему.
На 70% оно из импортных деталей.
Основные по ремонтопригодности в аэропортах куда летают.
По шуму двигателей.
По времени налёта
.................................
Кто раньше застолбит - тот и работает на рынке - конкурентов не ждут нигде, особенно, когда те "умные" - создают технику классом выше.
Для АНа проблема не потерять имеющиеся рынки в Африке, Азии,...
- Форсировать поставки туда новой техники.
А ассоциация с ЕС нам чем-то в этом помогла?
Конечно!
Теперь мы можем без "особых" ограничений покупать у них.
То, что они сочтут возможным продать.
К стати та же РФ является "членом этого клуба" - производят стойки шасси(если меня не подводит память).
Самые качественные и доступные в мире "серийно".(Или правильно сказать с самым правильным соотношением цена-качество)
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:59
wild.tomcat написав:
а що, з точки зору тих же пасажирів, їм не по... де крило, зверху чи знизу? це щось змінює?
Загуглите "низкоплан" и "высокоплан". И то, о чем в Википедии не написали: крылья низкоплана экранируют салон от шума двигателей.
wild.tomcat написав:
і з т.з проектування і виробництва - для тих хто вміє зверху, я думаю, зробити знизу зовсім не проблема, якщо буде така необхідність. і крило в ан зверху не просто так, бо комусь так захотілося, літаки проектувалися певних цілей та умов експлуатації, тому і такі рішення. свою задачу виконували і виконують, відповідно і нішу займають.
Вы, наверное, думаете, что для производителя высокопланов сделать низкоплан всего лишь чуть сложнее, чем для производителя седанов сделать универсал? Всего лишь крылья прикрутить снизу, а не сверху - и готово?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 00:14
ssnet написав: cohan написав:
Boeing получил заказ на 692 узкофюзеляжных самолета 737 MAX в период с января по ноябрь текущего года.
это из тех что 2020 отменил или новых?
Если мне не изменяет склероз, то не отменили, а приостановили использования до выяснения. Там была проблема а программной части, ее устранили да и все.
там заказчики отменили, анонсировали больше 3000 машин на 8 лет, как вдруг...
что произошло вдруг, для публики прояснится лет через 50:
на индусов, ПО и главного испытателя, конечно, спихнули,
чувачка, имевшего, к слову, отнощение к космосу, т.е. военным, уволили - пока живой - расследуют еще, видимо
даже в конце 2020 начале 2021 разрешили полеты, ага )
приземлили, конечно, мастерски
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