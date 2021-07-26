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Літаки Airbus А320 користуються
таким попитом, що черга...

Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:26

  wild.tomcat написав:в цивільній авіації по всьому світі повно типів літаків "високопланів", і вони своє існування якось же виправдовують, так же ж? причина ж їх існування не тільки в тому, що інженери не в стані зробити літак з низьким крилом? нехай ви антонов нездарами вважаєте, але, по вашому, в embraer та bombardier теж нездари сидять?

Я не говорю, что Антонов делает плохие самолёты. Вопрос был "сможет ли Антонов откусить часть рынка А320/В737?". А это таки несколько другая ниша, чем та, в которой Антонов специализируется. Можно на полноприводном джипе ездить по трассам, можно 5 тонн картошки перевезти автобусом, можно из КАМАЗа сделать президентский лимузин. Но зачем?
Gastarbaiter
 
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  Gastarbaiter написав:
  wild.tomcat написав:в цивільній авіації по всьому світі повно типів літаків "високопланів", і вони своє існування якось же виправдовують, так же ж? причина ж їх існування не тільки в тому, що інженери не в стані зробити літак з низьким крилом? нехай ви антонов нездарами вважаєте, але, по вашому, в embraer та bombardier теж нездари сидять?

Я не говорю, что Антонов делает плохие самолёты. Вопрос был "сможет ли Антонов откусить часть рынка А320/В737?". А это таки несколько другая ниша, чем та, в которой Антонов специализируется. Можно на полноприводном джипе ездить по трассам, можно 5 тонн картошки перевезти автобусом, можно из КАМАЗа сделать президентский лимузин. Но зачем?


так в тому то і вся суть, і це дещо інше ніж
  Gastarbaiter написав:
  vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?

Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.


буде потреба - зроблять. слід речі називати своїми іменами.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:45

  wild.tomcat написав:буде потреба - зроблять. слід речі називати своїми іменами.

Как видим, спрос есть. Очередь на 2 года вперёд. Осталось только принять волевое решение и найти бабло на разработку и продвижение.
Не лучше ли сконцентрировать усилия на том, что уже хорошо получается? Достроить вторую Мрию, например.
Gastarbaiter
 
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  #<123
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