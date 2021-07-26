Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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wild.tomcat написав:в цивільній авіації по всьому світі повно типів літаків "високопланів", і вони своє існування якось же виправдовують, так же ж? причина ж їх існування не тільки в тому, що інженери не в стані зробити літак з низьким крилом? нехай ви антонов нездарами вважаєте, але, по вашому, в embraer та bombardier теж нездари сидять?
Я не говорю, что Антонов делает плохие самолёты. Вопрос был "сможет ли Антонов откусить часть рынка А320/В737?". А это таки несколько другая ниша, чем та, в которой Антонов специализируется. Можно на полноприводном джипе ездить по трассам, можно 5 тонн картошки перевезти автобусом, можно из КАМАЗа сделать президентский лимузин. Но зачем?
wild.tomcat написав:в цивільній авіації по всьому світі повно типів літаків "високопланів", і вони своє існування якось же виправдовують, так же ж? причина ж їх існування не тільки в тому, що інженери не в стані зробити літак з низьким крилом? нехай ви антонов нездарами вважаєте, але, по вашому, в embraer та bombardier теж нездари сидять?
Я не говорю, что Антонов делает плохие самолёты. Вопрос был "сможет ли Антонов откусить часть рынка А320/В737?". А это таки несколько другая ниша, чем та, в которой Антонов специализируется. Можно на полноприводном джипе ездить по трассам, можно 5 тонн картошки перевезти автобусом, можно из КАМАЗа сделать президентский лимузин. Но зачем?
так в тому то і вся суть, і це дещо інше ніж
Gastarbaiter написав:
vova3215 написав:Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
Как минимум, нужно научиться делать самолёты с крылом под фюзеляжем.
буде потреба - зроблять. слід речі називати своїми іменами.
wild.tomcat написав:буде потреба - зроблять. слід речі називати своїми іменами.
Как видим, спрос есть. Очередь на 2 года вперёд. Осталось только принять волевое решение и найти бабло на разработку и продвижение. Не лучше ли сконцентрировать усилия на том, что уже хорошо получается? Достроить вторую Мрию, например.