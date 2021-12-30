В Україні тарифи операторів ГРМ на розподіл газу є економічно необґрунтованими, що є бар'єром для припливу інвестицій.
Дивися повний текст Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні втричі нижча, ніж у Європі — дослідження.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:05
Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...
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Дивися повний текст Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні втричі нижча, ніж у Європі — дослідження.
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:08
Фирташ, прямо, благодетель: несёт убытки, финансирует доставку газа из своего кармана?
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