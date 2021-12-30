В Україні тарифи операторів ГРМ на розподіл газу є економічно необґрунтованими, що є бар'єром для припливу інвестицій.
Дивися повний текст Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні втричі нижча, ніж у Європі — дослідження.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:05
Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні втричі нижча, ніж у Європі — дослідження.
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:08
Фирташ, прямо, благодетель: несёт убытки, финансирует доставку газа из своего кармана?
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:27
R2
Вот поэтому вся ключевая инфраструктура должна была оставаться в государственной собственности, которое с минимальной и главное прозрачной, наценкой должно все ресурсы поставлять своим гражданам. А не сейчас творящийся бардак, когда цены зависят от хотелок Ахматова и Фирташа опять в два раза увеличить свое состояние, ценой монополии на рынке.
Потому что экономически обосновать можно абсолютно любой тариф,-не хватает на новую 100-метровую яхту, конечно же добавляем в тариф, новый особняк в Лондоне - добавляем в тариф и нанимаем ыкспердов Разумкова для обоснования.
На счет всего бреда с государством неэффективным собственником, то тут попросту нужен качественный контроль.
Додано: Пон 10 січ, 2022 09:35
Новая смешилка от посредников ахметова и фирташа,в которой очередное сравнение с Европой,но только не зарплат.
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