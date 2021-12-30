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Вартість користування газовою
інфраструктурою в Україні...

Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:09

Чому не порівнюються інвестиції (капітальні затрати) операторів ГРМ з отримуваним доходом? Вся інфраструктура створена за рахунок держави або громадян і за безцінь приватизоване Фірташем і Ко.
Єдина альтернатива - конкуренція як на ринку операторів так/або на ринку енергоресурсів.
Держава ніколи не зможе забезпечити баланс - це лише джерело корупції.
VPM
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:17

Re: Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні.

Ух ты, у нас еще что-то осталось дешевле, чем в Европе
alter
 
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