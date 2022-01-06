|
|
Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21
Пропонуємо до обговорення:
За третій квартал 2021 року заощадження українців збільшилися на 9,4 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96977
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21
А расходы как всегда за кадром :)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4606
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор