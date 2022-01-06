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Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21
Пропонуємо до обговорення:
За третій квартал 2021 року заощадження українців збільшилися на 9,4 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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R2
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21
А расходы как всегда за кадром :)
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Igorten
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:26
Igorten написав:
А расходы как всегда за кадром
А расходы пэрэсични очень тщательно прячут
-- налоговая их только с этого года мониторить научилась, вроде как.
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_hunter
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:19
_hunter
Это вы за расходы "слуг" и другой нечести ? У тех да, все на мамах, папах, бабушках, женах, мужьях, ничего своего, без слез не взглянеш
Но там налоговая почему то бессильна, говорят заповедник, охотится запрещено
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Igorten
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:35
Igorten написав:_hunter
Это вы за расходы "слуг" и ...
Я понятия не имею про кого Igorten
там выше писал:
Igorten написав:
А расходы как всегда за кадром
-- я ровно про эту же категорию.
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_hunter
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:57
_hunter
Я у вас раздваиваюсь ? Праздники таки удались, поздравляю
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Igorten
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:07
Держстату на замєтку.
Статки пенсів, яких в нас стільки ж, як і офіційно працевлаштованих, в еквіваленті долара США знизилися у 2014 році на 31%, а у 2015 році ще на 50%.
Після усіх індексацій та покращень у 2021 році вони становили лише близько 67% проти 2013 року.
Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
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new-user
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:20
Igorten написав:_hunter
Я у вас раздваиваюсь ? Праздники таки удались, поздравляю
Я в ники не всматривался: т.к. человек спрашивал о чем в предыдущем посте писалось -- я предположил, что это разные люди.
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_hunter
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:21
new-user написав:
...
Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
А в чем, если не в единственной официальной валюте страны, считать доходы? -- в битках? -- в шкурах медведей?
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_hunter
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