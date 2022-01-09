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Як зростали доходи українців
за останні роки: дані Держстату

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:02

  moveton написав:
  new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?

А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.

Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.

Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі.
Розраховувати "зростання" доходів за період, посеред якого стався обвал нацвалюти утричі з гаком саме в цій валюті - це банальне намахалово.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:12

  new-user написав:
  moveton написав:
  new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?

А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.

Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.

... Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. ...

Германии эту шутку -- про загальноприйняту практику расскажите :lol: Или Китаю...
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