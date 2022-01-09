Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.
Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.
Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі. Розраховувати "зростання" доходів за період, посеред якого стався обвал нацвалюти утричі з гаком саме в цій валюті - це банальне намахалово.
new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.
Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.
... Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. ...
Германии эту шутку -- про загальноприйняту практику расскажите Или Китаю...
new-user написав:Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі.
Меня терзает смутное сомнение, что типичный человек своё доход ощущает в долларах, а не в товарах, которые он за свой доход может купить. Покупает он, если не в США живёт, обычно совсем не за доллары. И в инете (в т.ч. в LinkedIn) неоднократно видел вопли: "Зачем вы цены/зарплаты в долларах указываете, когда у нас в стране гривны/рубли в ходу?!" Но ладно, верю, что объективнее считать в долларах. Но тогда никакой девальвации доллара быть не может. 100$ всегда стоят 100$. Просто по-определению