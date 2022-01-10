Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.
Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.
Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі. Розраховувати "зростання" доходів за період, посеред якого стався обвал нацвалюти утричі з гаком саме в цій валюті - це банальне намахалово.
new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.
Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.
... Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. ...
Германии эту шутку -- про загальноприйняту практику расскажите Или Китаю...
new-user написав:Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі.
Меня терзает смутное сомнение, что типичный человек своё доход ощущает в долларах, а не в товарах, которые он за свой доход может купить. Покупает он, если не в США живёт, обычно совсем не за доллары. И в инете (в т.ч. в LinkedIn) неоднократно видел вопли: "Зачем вы цены/зарплаты в долларах указываете, когда у нас в стране гривны/рубли в ходу?!" Но ладно, верю, что объективнее считать в долларах. Но тогда никакой девальвации доллара быть не может. 100$ всегда стоят 100$. Просто по-определению
new-user написав:...Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі.
100$ всегда стоят 100$. Просто по-определению
$100 2020р. дорівнюють за купівельною спроможністю $50 1990р., або $15 1970р. https://www.statbureau.org/ru/united-st ... mount=1000 Тому Світовий банк для об'єктивності порівняння даних за тривалі періоди дає статистику, в тому числі, за константою курса долара. Наприклад, ВВП на душу населення. Якщо б ці графіки були в поточних доларах, ми б не виглядали (на графіку) такими, якими реально є, тобто в повній дупі і нижче рівня 91 року.
new-user написав:$100 2020р. дорівнюють за купівельною спроможністю $50 1990р., або $15 1970р.
Какой такой "купівельною спроможністю"? Мы же покупаем исключительно доллары. Правительство США гарантирует, что 100$ 1970 года выпуска одинаковы с 100$ 2020го года выпуска и с радостью их поменяет. В Украине более старые доллары фактически и подешевле будут, чем новые, потому, что поди ещё найди кто их примет.
new-user написав:...Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі.
100$ всегда стоят 100$. Просто по-определению
$100 2020р. дорівнюють за купівельною спроможністю $50 1990р., або $15 1970р. https://www.statbureau.org/ru/united-st ... mount=1000 Тому Світовий банк для об'єктивності порівняння даних за тривалі періоди дає статистику, в тому числі, за константою курса долара. Наприклад, ВВП на душу населення. Якщо б ці графіки були в поточних доларах, ми б не виглядали (на графіку) такими, якими реально є, тобто в повній дупі і нижче рівня 91 року.
Никому, кроме Світового банка эти тривалі періоди не интересны: у немецкого бюргера ипотека на 30 лет под 2% EURIBOR да план купить новую x9 или Порш какой по выходу на пенсию. И сколько его "трешка" ЗПшки в каких-то непонятных баксах в 1919 году стоила -- ему вообще пофиг.
new-user написав:$100 2020р. дорівнюють за купівельною спроможністю $50 1990р., або $15 1970р.
Какой такой "купівельною спроможністю"? Мы же покупаем исключительно доллары. Правительство США гарантирует, что 100$ 1970 года выпуска одинаковы с 100$ 2020го года выпуска и с радостью их поменяет. В Украине более старые доллары фактически и подешевле будут, чем новые, потому, что поди ещё найди кто их примет.
Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.
new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.
Но зачем, если "общепризнанная самая объективная методика" - это сравнение исключительно количества долларов, которые можно купить за свою зарплату? Я изначально предлагал сравнивать по количеству товара и не пришивать сюда зачем-то курс доллара или ещё какого-то тугрика, но раз по количеству долларов объективнее, то так и быть. Я уже согласился.