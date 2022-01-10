Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

Додано: Пон 10 січ, 2022 19:17

new-user написав: Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі. Можна як завгодно, якщо нема бажання бачити наближену до реальності картину. Є загальноприйнята практика, яка дає максимально об'єктивну оцінку - $. А Світовий банк порівнює показники ще й за константою долара, бо і він девальвує за 30 років удвічі.

Меня терзает смутное сомнение, что типичный человек своё доход ощущает в долларах, а не в товарах, которые он за свой доход может купить. Покупает он, если не в США живёт, обычно совсем не за доллары. И в инете (в т.ч. в LinkedIn) неоднократно видел вопли: "Зачем вы цены/зарплаты в долларах указываете, когда у нас в стране гривны/рубли в ходу?!" Но ладно, верю, что объективнее считать в долларах. Но тогда никакой девальвации доллара быть не может. 100$ всегда стоят 100$. Просто по-определению