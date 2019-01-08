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Форумчани року 2022

Форумчани року 2022
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 07:39

Re: Форумчани року 2022

За 29.08.2022 - 04.09.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Успіх - сообщение с наибольшим количеством +1
rjkz - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
rjkz
Успіх
Ромасик
striped
prodigy
somilitark
cohan
moveton

Топ-10 по второму пункту:
Успіх Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
moveton Сообщение
UA Сообщение
edvardd Сообщение
Ромасик Сообщение

Топ по третьему пункту:
rjkz
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:59

Re: Форумчани року 2022

За 05.09.2022 - 11.09.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
klug - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
rjkz
2daphne
холява
Alien
prodigy
Zebra
Успіх
Faceless

Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
холява Сообщение
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:28

Re: Форумчани року 2022

За 12.09.2022 - 18.09.2022
edvardd - наибольшее количество +1
Damien - сообщение с наибольшим количеством +1
Shaman - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
edvardd
Сибарит
Damien
Успіх
Василь-Рівне
Shaman
копейка
antey1969
Мизантрóп
klug

Топ-10 по второму пункту:
Damien Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
edvardd Сообщение
antey1969 Сообщение
Сибарит Сообщение
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