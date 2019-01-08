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Форумчани року 2022

Форумчани року 2022
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 07:39

Re: Форумчани року 2022

За 29.08.2022 - 04.09.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Успіх - сообщение с наибольшим количеством +1
rjkz - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
rjkz
Успіх
Ромасик
striped
prodigy
somilitark
cohan
moveton

Топ-10 по второму пункту:
Успіх Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
moveton Сообщение
UA Сообщение
edvardd Сообщение
Ромасик Сообщение

Топ по третьему пункту:
rjkz
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:59

Re: Форумчани року 2022

За 05.09.2022 - 11.09.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
klug - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
rjkz
2daphne
холява
Alien
prodigy
Zebra
Успіх
Faceless

Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
холява Сообщение
Игорь Сообщение
Искатель Сообщение
2daphne Сообщение
edvardd Сообщение
vladimir07 Сообщение
Яша Сообщение

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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:28

Re: Форумчани року 2022

За 12.09.2022 - 18.09.2022
edvardd - наибольшее количество +1
Damien - сообщение с наибольшим количеством +1
Shaman - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
edvardd
Сибарит
Damien
Успіх
Василь-Рівне
Shaman
копейка
antey1969
Мизантрóп
klug

Топ-10 по второму пункту:
Damien Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
edvardd Сообщение
antey1969 Сообщение
Сибарит Сообщение
Успіх Сообщение
Мизантрóп Сообщение
Сибарит Сообщение

Топ по третьему пункту:
Shaman
Howl
klug
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:48

Re: Форумчани року 2022

За 19.09.2022 - 25.09.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
холява - сообщение с наибольшим количеством +1


Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
UA
холява
vitaliian
mustbe
airmax78
rjkz
Evgeny
Moneta

Топ-10 по второму пункту:
холява Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Moneta Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
vitaliian Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:12

За 26.09.2022 - 02.10.2022

Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
Shaman -наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
prodigy
Realist
mustbe
somilitark
UA
root
lara_08
Xenon

Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Xenon Сообщение
холява Сообщение
Сибарит Сообщение
root Сообщение
Сибарит Сообщение
The_Rebel Сообщение
UA Сообщение
Евгений Н. Сообщение
edvardd Сообщение

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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:50

Re: Форумчани року 2022

За 03.10.2022 - 09.10.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
Сибарит - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
rjkz
reus
Василь-Рівне
edvardd
somilitark
UA
Кучинелли
prodigy
antey1969

Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
UA Сообщение
rjkz Сообщение

Топ по третьему пункту:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:00

Re: Форумчани року 2022

За 10.10.2022 - 16.10.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
холява - сообщение с наибольшим количеством +1
_hunter - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
somilitark
prodigy
edvardd
холява
greenozon
Василь-Рівне
Shaman
Hotab
Faceless

Топ-10 по второму пункту:
холява Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
wild.tomcat Сообщение
somilitark Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
somilitark Сообщение
Сибарит Сообщение
Shaman Сообщение
Василь-Рівне Сообщение

Топ по третьему пункту:
_hunter
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 07:27

Re: Форумчани року 2022

За 17.10.2022 - 23.10.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Успіх - сообщение с наибольшим количеством +1
Amethyst - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
Успіх
rjkz
edvardd
BIGor
reus
prodigy
холява
Faceless
Ethereum

Топ-10 по второму пункту:
Успіх Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
холява Сообщение
Сибарит Сообщение
Ethereum Сообщение
Vitalych-new Сообщение

Топ по третьему пункту:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:12

Re: Форумчани року 2022

За 24.10.2022 - 30.10.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Успіх - сообщение с наибольшим количеством +1
moveton - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
rjkz
edvardd
prodigy
UA
reus
asti
Успіх
BIGor
Alien

Топ-10 по второму пункту:
Успіх Сообщение
asti Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
freeze Сообщение
Richi Сообщение
Вадюшка Сообщение

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