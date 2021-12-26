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Як події в Казахстані змінять
ціни на електроенергію та...

Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі УНІАН розповіли експерти.

Дивися повний текст Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні — прогноз експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

ну естественно, кто-то же должен возместить расходы, не собственники же
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:54

ой как удобно, "хто всравсь? Невістка"
Еда "по талонам" это наверное тоже Казахстан будет виноват.
demon0983886848
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