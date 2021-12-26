Про це у коментарі УНІАН розповіли експерти.
Дивися повний текст Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні — прогноз експертів.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27
Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та...
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Дивися повний текст Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні — прогноз експертів.
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27
ну естественно, кто-то же должен возместить расходы, не собственники же
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:54
ой как удобно, "хто всравсь? Невістка"
Еда "по талонам" это наверное тоже Казахстан будет виноват.
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