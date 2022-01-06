Про це у коментарі УНІАН розповіли експерти.
Дивися повний текст Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні — прогноз експертів.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27
Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та...
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Дивися повний текст Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні — прогноз експертів.
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27
ну естественно, кто-то же должен возместить расходы, не собственники же
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:54
ой как удобно, "хто всравсь? Невістка"
Еда "по талонам" это наверное тоже Казахстан будет виноват.
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:48
Может благодаря казахам "Энергоатом" наконец повернёт голову в сторону убиваемого им же "ВостГОКа" в Жёлтых Водах. А то ведь американское ядерное топливо не особо катит у нас, с русскими разрыв, а тут ещё у казахов такое...
Надо развивать своё, а не всё время бродить по миру с протянутой рукой. Правда нужно вкалывать, проводить обновление, оптимизацию, короче включать мозги, а это ой как не хочется.
Или не можется...
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:42
«Хоча останнім часом поставки було скорочено через зростання попиту на газ в самому Казахстані, проте подальше скорочення або повна зупинка поставок може призвести до дефіциту скрапленого газу в Україні і зростання цін», — сказав Хмелевський.
И при чём здесь РФ и Пчеловод?
Глупость отморозил пан Хмелевський.
Посмотрим шире:
1. По основополагающим обязательствам ТС - любой экспорт-импорт только через Москву. А Казахстан, на сегодня официально оккупирован Московией - по аналогу Белоруси
2. Поставки в Украину сжиженного газа Чёрным морем заблокировано Турцией.(по причине прохода каналами)
3. Поставки сжиженного газа Амерами через Польшу - ???... отсутствуют.
Поэтому цена в Украине в 19. с копейками грн за литр газа сделала газ неконкурентным с бензином.
- А наши правители на самокатах - нам ничего не должны.
Рынок--?
Будет не просто "расти", а сократиться потребление до уровня отечественного производства.
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