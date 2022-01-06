RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як події в Казахстані змінять
ціни на електроенергію та...

Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі УНІАН розповіли експерти.

Дивися повний текст Як події в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні — прогноз експертів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97002
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

ну естественно, кто-то же должен возместить расходы, не собственники же
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:54

ой как удобно, "хто всравсь? Невістка"
Еда "по талонам" это наверное тоже Казахстан будет виноват.
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:48

Может благодаря казахам "Энергоатом" наконец повернёт голову в сторону убиваемого им же "ВостГОКа" в Жёлтых Водах. А то ведь американское ядерное топливо не особо катит у нас, с русскими разрыв, а тут ещё у казахов такое...
Надо развивать своё, а не всё время бродить по миру с протянутой рукой. Правда нужно вкалывать, проводить обновление, оптимизацию, короче включать мозги, а это ой как не хочется.
Или не можется...
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:42

«Хоча останнім часом поставки було скорочено через зростання попиту на газ в самому Казахстані, проте подальше скорочення або повна зупинка поставок може призвести до дефіциту скрапленого газу в Україні і зростання цін», — сказав Хмелевський.
И при чём здесь РФ и Пчеловод?

Глупость отморозил пан Хмелевський.
Посмотрим шире:
1. По основополагающим обязательствам ТС - любой экспорт-импорт только через Москву. А Казахстан, на сегодня официально оккупирован Московией - по аналогу Белоруси
2. Поставки в Украину сжиженного газа Чёрным морем заблокировано Турцией.(по причине прохода каналами)
3. Поставки сжиженного газа Амерами через Польшу - ???... отсутствуют.

Поэтому цена в Украине в 19. с копейками грн за литр газа сделала газ неконкурентным с бензином.
- А наши правители на самокатах - нам ничего не должны.
Рынок--?

Будет не просто "расти", а сократиться потребление до уровня отечественного производства.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9189
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%
R2 » Вів 11 січ, 2022 16:02
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 16:02
R2
Оголошено ціни на новий кросовер Skoda
R2 » Суб 08 січ, 2022 10:19
2 42863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 09:56
Примат
У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи
R2 » Чет 06 січ, 2022 16:53
2 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 08:05
slawaw1968

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (674)
11.01.2022 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.