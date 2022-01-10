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Тарифи на газ для українців
зміняться з 1 травня

Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:20

Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня 2022 року українці отримають нові тарифи на газ, які будуть діяти впродовж цілого року.

Дивися повний текст Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:20

фальшивый рынок газа ввели, а как не платить за отопление коммунальное по рыночным не ввели.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:50

Re: Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня

А де гроші на все брати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:55

  Investor_K написав:А де гроші на все брати?

А вы весь газ не покупайте. Купите 500м3 или 1000м3
vitaliian
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