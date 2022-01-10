З 1 травня 2022 року українці отримають нові тарифи на газ, які будуть діяти впродовж цілого року.
Дивися повний текст Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:20
Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня.
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:20
фальшивый рынок газа ввели, а как не платить за отопление коммунальное по рыночным не ввели.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:50
Re: Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
А де гроші на все брати?
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:55
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