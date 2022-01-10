З 1 травня 2022 року українці отримають нові тарифи на газ, які будуть діяти впродовж цілого року.
Дивися повний текст Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:20
Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:50
Re: Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
А де гроші на все брати?
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:55
Додано: Вів 11 січ, 2022 14:51
Аж не терпиться порівняти травневі ціни газу й електрики.
Нині -- нічна електрика в 1.7 рази вигідніша... :)
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:45
"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок".
А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:48
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:08
Re: Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
хехе, от чому нафтогаз не хоче мені річний зробить, тіки фікс якраз до травня
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:10
Примат, чего ж тогда заробитчане едут в Польшу, а не "впахивают" в родной стране? Наверное им просто польский язык нравится?
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