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Тарифи на газ для українців
зміняться з 1 травня

Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:14

  sena_2008atp написав:"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок".
А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???


А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.
Ratatui
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