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Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 19:14
sena_2008atp написав:
"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок".
А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???
А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.
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Ratatui
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13
Ratatui написав: sena_2008atp написав:
"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок".
А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???
А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.
Можно, конечно. Но там загвоздка небольшая: интеграция только пакетом -- вместе с бацькой.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:19
А уже апрель наступил, ещё до мая может все что угодно произойти с укр гтс.
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