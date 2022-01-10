Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня

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sena_2008atp написав:"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок". А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???
А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.
sena_2008atp написав:"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок". А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???
А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.
Можно, конечно. Но там загвоздка небольшая: интеграция только пакетом -- вместе с бацькой.
Примат написав:впахивайте как в европе и будет у вас тут такая же з/п, если не больше.
бред не пишите...пару дней как с Лиссабона приехал.. простой пример уборщица там 8 часов 700=-800 евро и тут .. в основном минималка.. что там швабра не такая или мусор тяжелее? Квартира Лиссабон(столица кстати)200-300 евро.. зависит от района сроков то где то так в среднем.. сколько стоит аренда 1-2 -ки в Киеве? Вот тут почти одинаково если не дороже....Вот потому народ и сваливает отсюда..у них президент ездит на ВЕЛОСИПЕДЕ.. епт.. а не кортеж с мигалками...
Примат написав:впахивайте как в европе и будет у вас тут такая же з/п, если не больше.
бред не пишите...пару дней как с Лиссабона приехал.. простой пример уборщица там 8 часов 700=-800 евро и тут .. в основном минималка.. что там швабра не такая или мусор тяжелее? Квартира Лиссабон(столица кстати)200-300 евро.. зависит от района сроков то где то так в среднем.. сколько стоит аренда 1-2 -ки в Киеве? Вот тут почти одинаково если не дороже....Вот потому народ и сваливает отсюда..у них президент ездит на ВЕЛОСИПЕДЕ.. епт.. а не кортеж с мигалками...
Та какая там швабра, такая -- не волнуйтесь. Но это же "Экономика 101": цены на услуги растут _вслед_ за производством, но не наоборот.