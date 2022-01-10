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Тарифи на газ для українців
зміняться з 1 травня

Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:14

  sena_2008atp написав:"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок".
А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???


А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13

  Ratatui написав:
  sena_2008atp написав:"По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок".
А как же украинские зарплаты существуют отдельно от европейских???


А нельзя интегрироваться хотябы в Беларусский рынок газа? Про супостата вообще молчу.

Можно, конечно. Но там загвоздка небольшая: интеграция только пакетом -- вместе с бацькой.
_hunter
 
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А уже апрель наступил, ещё до мая может все что угодно произойти с укр гтс.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:36

Re: Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня

  Примат написав:впахивайте как в европе и будет у вас тут такая же з/п, если не больше.
бред не пишите...пару дней как с Лиссабона приехал.. простой пример уборщица там 8 часов 700=-800 евро и тут .. в основном минималка.. что там швабра не такая или мусор тяжелее? Квартира Лиссабон(столица кстати)200-300 евро.. зависит от района сроков то где то так в среднем.. сколько стоит аренда 1-2 -ки в Киеве? Вот тут почти одинаково если не дороже....Вот потому народ и сваливает отсюда..у них президент ездит на ВЕЛОСИПЕДЕ.. епт.. а не кортеж с мигалками...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:10

  Джон написав:
  Примат написав:впахивайте как в европе и будет у вас тут такая же з/п, если не больше.
бред не пишите...пару дней как с Лиссабона приехал.. простой пример уборщица там 8 часов 700=-800 евро и тут .. в основном минималка.. что там швабра не такая или мусор тяжелее? Квартира Лиссабон(столица кстати)200-300 евро.. зависит от района сроков то где то так в среднем.. сколько стоит аренда 1-2 -ки в Киеве? Вот тут почти одинаково если не дороже....Вот потому народ и сваливает отсюда..у них президент ездит на ВЕЛОСИПЕДЕ.. епт.. а не кортеж с мигалками...

Та какая там швабра, такая -- не волнуйтесь. Но это же "Экономика 101": цены на услуги растут _вслед_ за производством, но не наоборот.

Хз за что это такие цены -- 200 евриков -- курятник за 100 км. от побережья?
100..500 -- аж два предложения. Одна хата в Июле, вторая в Декабре (не опечатка -- декабрь 22-го) освобождаются
https://www.spotahome.com/s/lisbon/for- ... et=100-500
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:11

  Джон написав:
  Примат написав:впахивайте как в европе и будет у вас тут такая же з/п, если не больше.
бред не пишите...пару дней как с Лиссабона приехал.. простой пример уборщица там 8 часов 700=-800 евро и тут

а тут моя знакомая 1000+ евро "уборщицей" , катается, как и я из БЦ в Киев. Работает в доме одной семьи.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:52

Добре що не ризикує "озвучувати" . І уважно дивиться новини з Казахстану!
jurij_ambroziak
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