У “Пенсійному кур’єрі” розповіли, чому у людей із 50-річним стажем пенсія становить лише 2200 грн.
Дивися повний текст Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію — роз’яснення ПФУ.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03
Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію — роз’яснення ПФУ.
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03
Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:39
А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:11
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:15
А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились -- а при солидарке пенсия напрямую зависит от отчислений в ПФ. А когда на одного работающего больше одного пенса приходится:
-- а работающему еще и семью кормить нужно, кроме пенсов -- все вполне справедливо получается.
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:15
Логикой? Об этом министр соцполитики и компания открытым текстом уже много лет говорят. И призывают платить в фонд дополнительно (обзывая это вторым уровнем), обещая, что уж эти деньги тебе вернутся.
А вот сподобились бы, то сейчас пенсионеры бы смогли получать по 200 советских рублей в месяц
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:19
Ну, Гетьманцев про это еще в том году говорил: на солидарку расчитывать не стоит -- наконец-то вводится "накопительная"...
Додано: Вів 11 січ, 2022 19:11
У государства всегда будет объяснение почем х.й длинный или рубашка короткая и наоборот тоже.
Додано: Вів 11 січ, 2022 19:28
Это официальные цифры о происхождении "среднего заработка" в применении к пенсиям тех, кто реально работал в шахтах, химических заводах, чернобыльцев, машинистов локомотивов,...
И где они с 2011 года оседают.
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