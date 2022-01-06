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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...

Пропонуємо до обговорення:
У “Пенсійному кур’єрі” розповіли, чому у людей із 50-річним стажем пенсія становить лише 2200 грн.

Дивися повний текст Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію — роз’яснення ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:39

А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:11

  andrijk777 написав:Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).

Тобто, за логікою, якщо залишитися тут працювати, то потім не отримаєш пенсії взагалі.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:15

  sena_2008atp написав:А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?

А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились -- а при солидарке пенсия напрямую зависит от отчислений в ПФ. А когда на одного работающего больше одного пенса приходится:
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... -i-dumayte
-- а работающему еще и семью кормить нужно, кроме пенсов -- все вполне справедливо получается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:15

  Прораб написав:Тобто, за логікою, якщо залишитися тут працювати, то потім не отримаєш пенсії взагалі.

Логикой? ;) Об этом министр соцполитики и компания открытым текстом уже много лет говорят. И призывают платить в фонд дополнительно (обзывая это вторым уровнем), обещая, что уж эти деньги тебе вернутся.

  _hunter написав:А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились

А вот сподобились бы, то сейчас пенсионеры бы смогли получать по 200 советских рублей в месяц :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:19

  Прораб написав:
  andrijk777 написав:Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).

Тобто, за логікою, якщо залишитися тут працювати, то потім не отримаєш пенсії взагалі.

Ну, Гетьманцев про это еще в том году говорил: на солидарку расчитывать не стоит -- наконец-то вводится "накопительная"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:11

У государства всегда будет объяснение почем х.й длинный или рубашка короткая и наоборот тоже.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:28

Это официальные цифры о происхождении "среднего заработка" в применении к пенсиям тех, кто реально работал в шахтах, химических заводах, чернобыльцев, машинистов локомотивов,...
https://censor.net/ru/news/3309305/tupi ... 00_tys_grn
И где они с 2011 года оседают.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13

  Ratatui написав:У государства всегда будет объяснение почем х.й длинный или рубашка короткая и наоборот тоже.

Естественно. Так же как у пэрэсичного всегда будет мнение как и сколько именно бабла ему должны отсыпать :lol:
_hunter
 
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