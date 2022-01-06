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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:36

  Kudrjavuy написав:
  moveton написав:А вот сподобились бы, то сейчас пенсионеры бы смогли получать по 200 советских рублей в месяц :mrgreen:

При совке максимальная пенсия 132 рубля. рубль по Закону имел золотое наполнение и официально 1 $ стоил 0,65 рублей.

Эт не я говорил, что было по 200 рублей, но после обмена рублей на карбованцы, а их на гривны по курсу в 100000 раз, уже сейчас не очень важно получать 132 / 100000 = 0.132 копейки или пусть даже 0.2 копейки. Нынешние получатели пенсии на солидарную систему молиться должны.

Ну а рубль при совке... Да, доллар стоил 65 копеек. Для иностранцев, которые доллары продавали. В обратную сторону это не работало, да и вообще за владение валютой уголовная статья была. Только и сейчас тоже абсолютно не проблема доллар по 65 копеек продать. И народный эпитет "деревянный" совковый рубль получил, конечно же, от своего золотого наполнения.
moveton
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