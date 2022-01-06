Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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moveton написав:А вот сподобились бы, то сейчас пенсионеры бы смогли получать по 200 советских рублей в месяц
При совке максимальная пенсия 132 рубля. рубль по Закону имел золотое наполнение и официально 1 $ стоил 0,65 рублей.
Эт не я говорил, что было по 200 рублей, но после обмена рублей на карбованцы, а их на гривны по курсу в 100000 раз, уже сейчас не очень важно получать 132 / 100000 = 0.132 копейки или пусть даже 0.2 копейки. Нынешние получатели пенсии на солидарную систему молиться должны.
Ну а рубль при совке... Да, доллар стоил 65 копеек. Для иностранцев, которые доллары продавали. В обратную сторону это не работало, да и вообще за владение валютой уголовная статья была. Только и сейчас тоже абсолютно не проблема доллар по 65 копеек продать. И народный эпитет "деревянный" совковый рубль получил, конечно же, от своего золотого наполнения.
Так, что весь первоисточник - это вопрос в "Пенсионный курьер": "Мій трудовий стаж майже 50 років. А пенсія 2200. Ну чому так?" На столь информативный вопрос был дан такой же информативный ответ: "Значит зарплата у тебя была низкой". А уже finance.ua разбавил это своими ассоциациями.
Я не понимаю умников.Во первых нас обокрали в 2017 году на 35 процентов пенсии,потом нужно было доработать так называемую доплату ещё 35.Вот первое.Теперь как человек имеющий коэф.з/п больше единицы получал маленькую зарплату.И последнее с каких делов разница между мин и макс.пенстей 10раз при солидарной системе.Вот и вся арифметика