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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:36

  Kudrjavuy написав:
  moveton написав:А вот сподобились бы, то сейчас пенсионеры бы смогли получать по 200 советских рублей в месяц :mrgreen:

При совке максимальная пенсия 132 рубля. рубль по Закону имел золотое наполнение и официально 1 $ стоил 0,65 рублей.

Эт не я говорил, что было по 200 рублей, но после обмена рублей на карбованцы, а их на гривны по курсу в 100000 раз, уже сейчас не очень важно получать 132 / 100000 = 0.132 копейки или пусть даже 0.2 копейки. Нынешние получатели пенсии на солидарную систему молиться должны.

Ну а рубль при совке... Да, доллар стоил 65 копеек. Для иностранцев, которые доллары продавали. В обратную сторону это не работало, да и вообще за владение валютой уголовная статья была. Только и сейчас тоже абсолютно не проблема доллар по 65 копеек продать. И народный эпитет "деревянный" совковый рубль получил, конечно же, от своего золотого наполнения.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:31

Re: Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —..

50 лет стажа это как?
даже если ВУЗ пошел в зачет и вундеркинд - это с 15 до 65 лет постоянная работа, такое бывает?
бывает год за два, но у год за два (три) не бывает низких зарплат
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:38

  cohan написав:50 лет стажа это как?

Так, что весь первоисточник - это вопрос в "Пенсионный курьер": "Мій трудовий стаж майже 50 років. А пенсія 2200. Ну чому так?" На столь информативный вопрос был дан такой же информативный ответ: "Значит зарплата у тебя была низкой". А уже finance.ua разбавил это своими ассоциациями.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:41

Как можно за 50 лет труда не накопить на старость?
andrey_yasharov
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:50

  andrey_yasharov написав:Как можно за 50 лет труда не накопить на старость?

Так то накопления -- свои. А это государство выдавать -- должно. -- не путаем :lol: Себе же ж не признаешся "сам дурак" -- а вот "это все они" -- лехко.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:22

Я не понимаю умников.Во первых нас обокрали в 2017 году на 35 процентов пенсии,потом нужно было доработать так называемую доплату ещё 35.Вот первое.Теперь как человек имеющий коэф.з/п больше единицы получал маленькую зарплату.И последнее с каких делов разница между мин и макс.пенстей 10раз при солидарной системе.Вот и вся арифметика
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:17

При маленькой зарплате,накопиш много на старость,учитывая,что начинали работать в СССР,потом закрылись предприятия,не стало работы вообще,сейчас это называют работали в тени,нет просто голодали,я жила в маленьком городе и падала в обморок от голода,мне не хватает 2 года до пенсии,выйти смогу может быть в 63 года,если доживу.СТЫДНО И крайне обидно.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 05:01

Тому що, державою керують корумповані чиновникі. Згідно конституції України, вони повинні покращувати якість життя простих людей а на справді вони покращують життя собі та своїй родині, а потім ще і пенсії отримують космічних розмірів.
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