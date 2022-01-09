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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:20

  _hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
  _hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут :lol:

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
  _hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:31

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
  _hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут :lol:

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
  _hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.

ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:47

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
  _hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут :lol:

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
  _hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.

ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:


так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, змусити роботодавців оформлювати працівників згідно чинного законодавтва. тому що це первинно, а вже потім йдуть "уклоністи". були спроби рік-два тому, але це більше було схоже на полювання на відьом (неугодних) і були разові операції. зараз і цього немає. навіть якщо на мінзп, то 1м працівників додатково на мінімалці - це майже 1.5млпд грн єсв на фонд плати праці щомісяця. але не хочуть, розумієте, не хочуть роботодавці розлучатися з цими грошима. їм і ставку в 15 році до 22% понизили, і що це допомогло? зарплати виросли на цю різницю чи працевлаштованих стало більше? ні, просто більше бабла в роботодавця залишилося. але хто ж їх примусить? роботодавці - це і є ці ж "гетьманцеви" чи його дах. от вам і нам розказують про якихось "уклонистов", переводячи стрілки.
wild.tomcat
 
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