Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...

Додано: Сер 12 січ, 2022 12:47

_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав: Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.

Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.

_hunter написав: Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут

Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.

_hunter написав: А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с) А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні. Тому що корупція і слабка економіка.Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...

На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.



ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".



Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...На сегодня -- возможно.не будет хватать даже на минималку.ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной

так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, змусити роботодавців оформлювати працівників згідно чинного законодавтва. тому що це первинно, а вже потім йдуть "уклоністи". були спроби рік-два тому, але це більше було схоже на полювання на відьом (неугодних) і були разові операції. зараз і цього немає. навіть якщо на мінзп, то 1м працівників додатково на мінімалці - це майже 1.5млпд грн єсв на фонд плати праці(+майже 200м грн з самих працівників) щомісяця. але не хочуть, розумієте, не хочуть роботодавці розлучатися з цими грошима. їм і ставку в 15 році до 22% понизили, і що це допомогло? зарплати виросли на цю різницю чи працевлаштованих стало більше? ні, просто більше бабла в роботодавця залишилося. але хто ж їх примусить? роботодавці - це і є ці ж "гетьманцеви" чи його дах. от вам і нам розказують про якихось "уклонистов", переводячи стрілки.