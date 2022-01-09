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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:20

  _hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
  _hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут :lol:

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
  _hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:31

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
  _hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут :lol:

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
  _hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.

ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:47

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.

Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
  _hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут :lol:

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
  _hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.

ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:


так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, змусити роботодавців оформлювати працівників згідно чинного законодавтва. тому що це первинно, а вже потім йдуть "уклоністи". були спроби рік-два тому, але це більше було схоже на полювання на відьом (неугодних) і були разові операції. зараз і цього немає. навіть якщо на мінзп, то 1м працівників додатково на мінімалці - це майже 1.5млпд грн єсв на фонд плати праці(+майже 200м грн з самих працівників) щомісяця. але не хочуть, розумієте, не хочуть роботодавці розлучатися з цими грошима. їм і ставку в 15 році до 22% понизили, і що це допомогло? зарплати виросли на цю різницю чи працевлаштованих стало більше? ні, просто більше бабла в роботодавця залишилося. але хто ж їх примусить? роботодавці - це і є ці ж "гетьманцеви" чи його дах. от вам і нам розказують про якихось "уклонистов", переводячи стрілки.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:22

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:

На дистанції!!! Потрібен час.
Росія живе краще, тому що має нафту.
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:35

Работающий человек тогда получал маленькую зарплату ЯСНО , а работу он выполнял в том же объеме , что и сейчас , время и силы на работу тратилось столько же ???
За 90 -120 деревянных сколько можно БЫЛО купить хлеба (весом 1КГ.) при цене 0,16 копеек ???
Чиновники , что тогда , что сейчас увы друзья получают большие зарплаты и пенсии.
Наверное так несправедливо устроин мир.
К сожалению это факт.
dedvasika
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:39

  andrijk777 написав:Росія живе краще, тому що має нафту.

Точно. Тогда или шах помрёт или ишак.

  andrijk777 написав:Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.

Можно посмотреть на Боливию. Сплошная демократия и куда большая страна-бензоколонка (и других ископаемых хватает), чем РФ. Чегой-то не очень богато живёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:14

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Тому що корупція і слабка економіка.
Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.

ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.

Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.

ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:


так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, ...

Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:16

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной :lol:

На дистанції!!! Потрібен час.
Росія живе краще, тому що має нафту.
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.

Ну да -- а если бы у бабушки был кхм... Так, может, демократия и не при делах, особо -- главное, чтоб нафти(і інших ресурсів) было в порядке? -- как у тех же Штатов? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:18

  _hunter написав:Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то :lol:


Як працевлаштували клоуна-наркомана президентом, так і зразу порядок став ....
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:24

  akido написав:
  _hunter написав:Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то :lol:


Як працевлаштували клоуна-наркомана президентом, так і зразу порядок став ....

Ну да, ну да: при кондитере или при бандюковиче -- никаких черных ЗП конечно же не было :lol:
_hunter
 
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