Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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_hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.
Тому що корупція і слабка економіка. Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
_hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут
ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
_hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)
Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
_hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.
Тому що корупція і слабка економіка. Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
_hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут
ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
_hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)
Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"... На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.
ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".
Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной
_hunter написав:Это почему еще невозможно? -- еще в том году с десяток (вроде) компаний на ПФТС пустили. Ничто не мешает (да и раньше не мешало) пустить больше. Ну или сразу на мериканские биржи покупать идти.
Тому що корупція і слабка економіка. Іншими словами - на сьогодні солідарна система краща ніж накопичувальна.
_hunter написав:Ну да, ну да. А если Земля налетит на небесную ось -- пенсионеры пенсию получать вообще не будут
ЩЕ РАЗ! ПФ США крута, не тому що вона накопичувальна чи ще щось, а тому що крута економіка США. Це єдина причина.
_hunter написав:А никто и не говорит, что это какая-то панацея: как и с демократией -- на слоборастущих/падающих экономиках -- "лучше ничего не придумали" (с)
Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"... На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.
ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".
Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной
так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, змусити роботодавців оформлювати працівників згідно чинного законодавтва. тому що це первинно, а вже потім йдуть "уклоністи". були спроби рік-два тому, але це більше було схоже на полювання на відьом (неугодних) і були разові операції. зараз і цього немає. навіть якщо на мінзп, то 1м працівників додатково на мінімалці - це майже 1.5млпд грн єсв на фонд плати праці(+майже 200м грн з самих працівників) щомісяця. але не хочуть, розумієте, не хочуть роботодавці розлучатися з цими грошима. їм і ставку в 15 році до 22% понизили, і що це допомогло? зарплати виросли на цю різницю чи працевлаштованих стало більше? ні, просто більше бабла в роботодавця залишилося. але хто ж їх примусить? роботодавці - це і є ці ж "гетьманцеви" чи його дах. от вам і нам розказують про якихось "уклонистов", переводячи стрілки.
andrijk777 написав:Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной
На дистанції!!! Потрібен час. Росія живе краще, тому що має нафту. Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.
Работающий человек тогда получал маленькую зарплату ЯСНО , а работу он выполнял в том же объеме , что и сейчас , время и силы на работу тратилось столько же ??? За 90 -120 деревянных сколько можно БЫЛО купить хлеба (весом 1КГ.) при цене 0,16 копеек ??? Чиновники , что тогда , что сейчас увы друзья получают большие зарплаты и пенсии. Наверное так несправедливо устроин мир. К сожалению это факт.
andrijk777 написав:Демократія - це якраз панацея. Тут є сотні реальних прикладів - демократичні країни живуть краще ніж авторитарні.
Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной
На дистанції!!! Потрібен час. Росія живе краще, тому що має нафту. Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.
Ну да -- а если бы у бабушки был кхм... Так, может, демократия и не при делах, особо -- главное, чтоб нафти(і інших ресурсів) было в порядке? -- как у тех же Штатов?