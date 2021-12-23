Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
Дивися повний текст Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька земельних ділянок одного виду використання.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:17
Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька земельних ділянок одного виду використання.
Додано: Вів 11 січ, 2022 21:17
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