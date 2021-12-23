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Пільги для фізичних осіб, які
мають у власності кілька...

Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:17

Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька...

Пропонуємо до обговорення:
Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Дивися повний текст Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька земельних ділянок одного виду використання.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:17

Предлагаю почитать первоисточник этой новости - http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 59224.html
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