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Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Колишній радник прем’єр-міністра, експерший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що певний час виконував обов’язки міністра, Павло Кухта пояснив ідею уряду про запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія».
Дивися повний текст Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що готує уряд
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R2
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:02
Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!
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Omega
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:11
Была надежда на недород, так огромный урожай опять подорвал нашу экономику.
...огромная проблема ,как просить имея все (С)
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AlexMotel
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:23
Omega написав:
Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!
Считаете, что мин-пенсию на 9.3% поднимать нужно? -- примерно +200 гривен... Или среднюю -- +400?
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_hunter
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:30
_hunter написав: Omega написав:
Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!
Считаете, что мин-пенсию на 9.3% поднимать нужно? -- примерно +200 гривен... Или среднюю -- +400?
Какая зарплата у чинуш? Сколько там выйдет если повысить на 9,3%?
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p_a_l
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34
p_a_l написав: _hunter написав: Omega написав:
Нищим - карточки на еду, а богатым - повышение окладов на 9,3%. "Справедливость" благодетелей не знает границ!
Считаете, что мин-пенсию на 9.3% поднимать нужно? -- примерно +200 гривен... Или среднюю -- +400?
Какая зарплата у чинуш? Сколько там выйдет если повысить на 9,3%?
Там главное всякие надбавки
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GALeon
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